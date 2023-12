Tredicesime più ricche e regali di Natale da 186 euro a testa: le stime

Natale, regali da 186 euro a testa. Prevista una spesa di 8 miliardi

Il 2024 si prospetta "difficile e critico", secondo l'ufficio studi di Confcommercio, ma l'Italia arriva all'attuale rallentamento in "ottima salute". In media 43 milioni di persone compreranno regali, con una spesa prevista di 186 euro a testa, 21 euro in più rispetto allo scorso anno.

Come viene riportato su Leggo.it nel 2022 bollette e inflazione avevano costretto molti italiani a fare delle rinunce, mentre quest'anno le previsioni di Confcommercio sembrerebbero mostrare una ripresa.

"La crescita dell'occupazione, il taglio del cuneo fiscale e contributivo, la frenata dell'inflazione rafforzano la fiducia per i consumi di Natale - commenta il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli - anche i minori costi energetici contribuiscono a ridurre l'incertezza per il 2024, che sarà un anno certamente impegnativo soprattutto per la difficile situazione internazionale".

L'analisi di Confcommercio prevede una crescita solo dello 0,8% quest'anno e dello 0,9% nel 2024 ma ricorda, al tempo stesso, che la produzione industriale ha smesso di calare, l'occupazione è ai massimi storici e le vendite nella settimana del black friday sono state promettenti: hanno raggiunto i 4,31 miliardi di euro, in crescita del 6,1% rispetto al 2022. Un risultato che secondo l'ufficio studi è "ottimo" per il Natale: la spesa complessiva per i regali è attesa intorno agli 8 miliardi di euro, un livello che supera quello del 2022 e del 2021.

Le tredicesime sono in aumento

Anche le tredicesime sono previste in aumento e porteranno a dipendenti e pensionati un totale 50 miliardi di euro, contro i 47,4 del 2022. Una crescita che sbloccherà consumi per 1.882 euro a famiglia, 284 euro in più rispetto all'anno scorso.