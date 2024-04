Tsmc, l'IA spinge l'aumento dei ricavi: tensioni Usa-Cina per la corsa ai chip

TSMC prevede un aumento delle entrate: l'IA traina la crescita

Il colosso dei semiconduttori, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), prevede un notevole balzo delle entrate fino al 30% nel trimestre in corso. Questa proiezione sorpassa di gran lunga le stime precedenti, e giunge a seguito di un incremento dei profitti, il primo in un anno, trainato dalla robusta richiesta nel settore dell'IA. In particolare, la domanda di chip avanzati per aziende come Nvidia sta guidando l'accelerazione dell'attività di TSMC.

Le previsioni finanziarie di TSMC indicano un range di entrate stimato tra i 19,6 e i 20,4 miliardi di dollari per il trimestre fino a giugno, superando le aspettative precedenti fissate intorno ai 19,1 miliardi di dollari. Un- Un tale risultato è supportato da una recente crescita delle vendite, la più rapida dal 2022, suggerendo che la crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale stia cominciando a compensare il declino nel mercato degli smartphone, con Apple, uno dei principali clienti di TSMC, che ha registrato un calo significativo delle vendite di iPhone in Cina all'inizio dell'anno.

Questi sviluppi si inseriscono in un contesto geopolitico particolarmente teso, con le tensioni tra Stati Uniti e Cina che si acuiscono a causa della competizione per i semiconduttori. La Cina ha chiaramente espresso l'intenzione di annettere Taiwan, dove ha sede TSMC, il più grande produttore mondiale di chip avanzati. D'altra parte, gli Stati Uniti stanno cercando di proteggere la propria catena di approvvigionamento di semiconduttori, promuovendo l'espansione della produzione di TSMC in America come parte di una strategia volta a garantire la sicurezza e la competitività nel settore dei semiconduttori.