Turisti stranieri in Italia, i più spendaccioni? A sorpresa sono i giapponesi

I turisti giapponesi in Italia spendono in media 264 euro al giorno. Seguono poi svizzeri e americani

Nella classifica dei turisti stranieri in Italia che spendono di più nel 2023 troviamo i giapponesi con 264 euro di media. Stando ai dati di Bankitalia i tedeschi però li superano come valore assoluto e sono anche i più numerosi tra i visitatori esteri in Italia (12.464). Come riporta pambianconews.com, in totale i vacanzieri dalla Germania hanno speso 8,01 miliardi.

Se consideriamo però sola la spesa media giornaliera, dopo i giapponesi abbiamo gli svizzeri (205,7 euro) e poi gli statunitensi (188,5 euro). Guardando al valore totale della spesa, ai tedeschi seguono gli americani (6,49 miliardi per 4.095 turisti) e gli inglesi (4,54 miliardi per 6.243 turisti). In totale i visitatori stranieri in Italia hanno speso 51,59 miliardi di euro con 85.680 viaggiatori e 383.462 pernottamenti.