Twitter, crescita utenti sotto le stime: crolla il titolo dell'8,4% a WS

Twitter, così come gli altri big tech tra cui Facebook e Alphabet di Google, ha registrato un aumento dei ricavi oltre le aspettative di Wall Street. Il primo trimestre del 2021 si è chiuso con un aumento del 28% dei ricavi, pari a 1,04 miliardi di dollari, leggermente sopra i 10,3 miliardi stimati dagli analisti. La società con sede a San Francisco ha però deluso sul fronte della crescita degli utenti attivi giornalieri, registrando 199 milioni di account in aumento del 20% su base annua, ma sotto le previsioni degli analisti di 200 milioni. Il dato ha penalizzato il titolo, che è crollato dell'8,4% negli scambi elettronici dopo la chiusura di Wall Street. Le azioni di Twitter sono affondate fino a -10% negli scambi dopo la chiusura di Wall Street poiché i risultati hanno alimentato la preoccupazione che la piattaforma non stia crescendo abbastanza velocemente nell'ambito dei social media, che sono in rapida evoluzione. Eppure, il colosso americano ha definito i risultati "un inizio solido" per l'anno, con una crescita dei ricavi pubblicitari. Sul calo del titolo pesano anche le stime per il prossimo trimestre che deludono le attese.