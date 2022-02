Ucraina, Bankitalia pronta ad emettere sanzioni: "Monitoriamo la situazione"

Nella riunione di marzo della Bce ci sarà una valutazione complessiva su impatto economia



La Banca d'Italia, assieme alla Bce "sta strettamente monitorando le implicazioni della situazione in Ucraina" e "attuerà le sanzioni" "decise dalla Ue e dai governi europei". E' quanto fanno sapere fonti di Via Nazionale che ricordano come le banche dell'Eurosistema condurranno "una valutazione complessiva delle previsioni economiche alla riunione di marzo, che terrà conto anche dei recenti sviluppi geopolitici".

Leggi anche

Bollette, Tabarelli (Nomisma Energia): "Rincari come negli ultimi trimestri"

Russia, allarme Confindustria: "20 mld di interscambio". Non c'è solo il gas

Salvini: guerra Ucraina, "famiglie italiane al buio e al freddo e aziende chiuse"

Sciopero tir mette a rischio la filiera alimentare. A Roma non arrivano merci

Militari italiani in Ucraina: soldati schierati e reparti coinvolti