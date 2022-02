Bollette, Tabarelli (Nomisma Energia): "Rincari come negli ultimi trimestri"

"Siamo in guerra, serve lo scostamento di bilancio. Vanificati effetti dei decreti anti caro-bollette"

Lo scoppio della guerra in Ucraina e i contraccolpi sui mercati energetici rischiano di vanificare gli effetti dei decreti del governo Draghi contro il caro-bolletta in Italia? Di quanto saranno i rincari di gas e luce? E del prezzo del barile di petrolio? E ancora: come possono agire Palazzo Chigi, imprese e famiglie nel breve per fronteggiare gli aumenti dei prezzi? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Davide Tabarelli, professore di economia all'Università di Bologna e presidente della società di ricerca Nomisma Energia, uno dei maggiori esperti dei temi energetici nel nostro Paese.



L'economista Davide Tabarelli



L'INTERVISTA

Lo scoppio della guerra in Ucraina e i contraccolpi sui mercati energetici rischiano di vanificare gli effetti dei decreti del governo Draghi contro il caro-bolletta in Italia?

"Sì, perché l’Italia andrà incontro ad altri aumenti del prezzo dell’energia, prezzi che dovevano stabilizzarsi mentre così registreremo rincari".

L’Italia sarà costretta a ricorrere allo scostamento di bilancio per reperire le risorse per sterilizzare gli aumenti in bolletta?

“E’ possibile. Siamo di fronte a una guerra. Sarà indispensabile e inevitabile. Il paradosso è che veniamo da un anno di continui aumenti. Per il momento ci sarà un rincaro nell’ordine di grandezza (oltre il 20% mensile su gas ed elettricità, ndr) di quello a cui abbiamo assistito negli scorsi trimestri”.

A quanto stima circa il costo del barile di petrolio e del gas?

“Petrolio e gas dovrebbero stabilizzarsi a questi livelli: 105 dollari per barile il greggio e 110/120 dollari per il metano. Non è una situazione drammatica, perché i mercati avevano già scontato l’escalation prima. Erano da mesi che avevano paura di un evento, che io chiamavo irrazionale - perché non posso crederci tuttora - ma gli operatori finanziari hanno avuto ragione. Mi devo inchinare alla forza e alla capacità predittiva della finanza e dei mercati”.

Come potrebbe intervenire il governo nel breve periodo per togliere nell’immediato l’economia reale, imprese e famiglie, del nostro Paese dal giogo dei rincari energetici?

“E’ necessario cercare di ridurre in primis i consumi di gas. Per fortuna, stiamo andando incontro alla primavera e fino ad ora il clima non è stato rigido. Nella contingenza poi, dobbiamo ricorrere al carbone, una scelta sporca ma necessaria per poter contare su maggiore flessibilità nel sistema elettrico nazionale”.

