Guerra Ucraina, crollano i future delle Borse Ue. Petrolio sopra 100 dollari

Guerra Ucraina, pesantissime conseguenze sui mercati finanziari

Titoli Stato: spread apre in rialzo a 175 punti, giù tassi

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale ha avviato le contrattazioni a 175 punti, a fronte dei 171 della vigilia. Calano però i rendimenti dopo l'attacco russo in Ucraina: gli investitori, in cerca di beni rifugio, stanno infatti comprando titoli di Stato a discapito degli investimenti azionari con conseguente compressione dei tassi. Il rendimento del decennale italiano scende all'1,889% contro l'1,94% segnato ieri in chiusura, mentre quello del Bund arretra allo 0,1475%. Schizza il differenziale dei titoli russi, che vola a 1.074,9 punti, con tassi in aumento al 10,875%. Lo spread tra i titoli ucraini e quelli statunitensi si allarga invece a 1.495 punti, al top dal 2015.

I future sulle Borse europee aumentano le perdite dopo l'attacco russo in Ucraina. Il contratto sull'Eurostoxx 50 cede il 2,82%, quello sul Dax di Francoforte il 2,94% e quello sul Ftse di Londra l'1,99%. Negativi anche i future di Wall Street: quello sul Dow Jones scende dell'1,79%, quello sull'S&P 500 dell'1,74% e quello sul Nasdaq del 2,15%.

Borsa: guerra in Ucraina affonda Asia, Hong Kong -3,2% - Borse asiatiche a picco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. Hong Kong cede il 3,2%, Seul il 2,6%, Tokyo il 2%, Shenzhen il 2,2% e Shanghai l'1,5% sulla paura scatenata dallo scoppio del conflitto. Sydney ha chiuso in ribasso del 3%.

Petrolio: non si arresta corsa, Brent sopra 102 dollari - Non si arresta la corsa del Petrolio che sale ai massimi dall'estate 2014. Il contratto future sul Brent guadagna del 5,52% a 102,19 dollari a barile, mentre quello sul Wti avanza del 5,32% a 97 dollari.

Ucraina, rublo a minimo storico, borse asiatiche a picco - Il rublo è al minimo storico sul dollaro di 86,81 con un calo di oltre sei per cento dopo l'annuncio dell'invasione russa in Ucraina, gli scambi ala borsa di Mosca sono stati sospesi, i mercati asiatici sono in forte ribasso, il dollaro guadagna terreno insieme all'oro e il petrolio si porta oltre i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014. Sono le prime reazioni dei mercati all'ingresso delle truppe russo sul suolo ucraino.



