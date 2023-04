Ucraina, da Varsavia alla Slovenia: perché la guerra del grano fa male all'Ue

Conflitto in Ucraina e guerra del grano, la crisi sarà più lunga di quanto si possa immaginare. Analisi

La crisi ucraina ha inizialmente fatto schizzare alle stelle i prezzi di molte materie prime alimentari. L’Ucraina, insieme ad altre nazioni dell’ex blocco sovietico, è una nazione a vocazione agricola, con terreni di ottima qualità. Tra le maggiori commodity alimentari esportate ci sono grano, granturco e semi di girasole. Del grano e granturco esportati una buona parte sono finiti nei mercati europei.

L’accordo “Black Sea Grain Initiative” prevedeva che l’Ucraina potesse esportare le sue materie prime alimentari (in molti casi concorrenti a quelle russe, ma quantitativamente inferiori) e in cambio la Russia poteva fare lo stesso. Il progetto, come dichiarato all’inizio, mirava a sfamare i paesi del terzo mondo, grandi compratori di commodities alimentari ucraine.

Tuttavia, per facilitare la vendita dei prodotti ucraini, e rimpiangere le casse dello stato, l’Unione Europea ha eliminato i principali dazi e altri ostacoli all’importazione dei prodotti alimentari ucraini. La conseguenza è che grano e granturco del paese hanno letteralmente invaso il mercato dell’Unione, danneggiando i produttori nazionali.

Differenti stati a vocazione agricola, come Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno bloccato le importazioni mentre altri come Bulgaria e Repubblica Ceca stanno sperimentando violenti dissidi interni, da parte dei contadini inferociti. Per comprendere cosa accade è meglio fare il punto.