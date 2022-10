Ucraina, ok dall'Ue a nuove sanzioni a Mosca: c'è il price cap al petrolio

Guerra Russia Ucraina, nuove sanzioni a Mosca. Von der Leyen: "Non accetteremo mai i referendum fasulli di Putin"

C'è l'accordo politico Ue sulle nuove sanzioni contro la Russia: gli ambasciatori hanno raggiunto l'intesa. Il profilo Twitter della presidenza ceca ha annunciato l'accordo raggiunto in fase di Coreper 2 (comitato dei rappresentanti permanenti dei governi Ue). "Gli ambasciatori europei hanno raggiunto un accordo politico sulle nuove sanzioni contro la Russia, una risposta forte dell'Ue all'annessione illegale dei territori di Putin. Seguita la procedura scritta, le sanzioni entrano in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", si legge nel tweet della presidenza ceca.

Le nuove sanzioni, spiega nel dettaglio agenzia Nova, inseriscono, come chiesto dalla Commissione europea, il tetto al prezzo del petrolio russo, oltre che il divieto di trasporto marittimo di petrolio russo verso Paesi terzi e il divieto di servizi correlati. Inoltre, sarà esteso il divieto di importazione di merci (prodotti siderurgici, pasta di legno, carta, macchinari e apparecchi, prodotti chimici, plastica, sigarette, e altri).

Una terza misura inserisce il divieto di fornire servizi informatici, ingegneristici e legali a entità russe, oltre che un ulteriore divieto di esportazione di componenti tecnologiche chiave per alcuni settori strategici russi, tra cui l'aviazione. Infine, vengono inserite sanzioni per le regioni di Kherson e Zaporizhzhia, vengono introdotte nuove norme per evitare l'elusione delle sanzioni (tra cui la creazione di una lista di soggetti e entita' che mirano all'elusione delle misure restrittive) e vengono inserite nuove entita' e personalita' nella lista delle persone sottoposte a regime sanzionatorio. Le nuove sanzioni dovrebbero entrare in vigore entro questa settimana, una volta che saranno state formalmente approvate per iscritto dagli Stati membri.

"Accolgo con favore l'accordo raggiunto oggi dagli Stati membri sull'ottavo pacchetto di sanzioni. Ci siamo mossi in modo rapido e deciso. Non accetteremo mai i referendum fasulli di Putin né alcun tipo di annessione in Ucraina. Siamo determinati a continuare a farla pagare al Cremlino", ha scritto su Twitter Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.