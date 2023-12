Ue, stop alle caldaie a gas dal 2040. C'è l'accordo sulle case green

Ue, accordo sulle case green: stop alle caldaie a gas dal 2040

Le istituzioni Ue hanno raggiunto l'accordo sulle nuove regole per le prestazioni energetiche degli edifici. Lo rende noto l'Europarlamento.

Questo potrebbe essere il punto di caduta del trilogo in corso sulla revisione della direttiva EPBD sulle case green, come emerge da un documento della presidenza spagnola del Consiglio Ue di cui Policy Europe ha preso visione.

Questa l'intesa provvisoria raggiunta tra Parlamento e Consiglio Ue sul regolamento EPBD sulle case green, come emerge dall'ultima bozza di lavoro dei negoziati in corso (trilogo) di cui Policy Europe ha preso visione. Potrà essere possibile concedere incentivi per sistemi di caldaia ibridi.