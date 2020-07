Ue, vertice verso record di durata:è già la più lunga riunione dopo Nizza 2000

Ue, è già la più lunga riunione dopo quella di Nizza del 2000

La riunione del Consiglio europeo ancora in corso non si sa per quanto tempo (per altro la riunione a 27 non è ancora cominciata ed e' cominciato il rinvio di ora in ora) è per adesso la seconda più lunga della storia europea dopo il Vertice di Nizza, quando i capi di Stato e di governo si riunirono giovedì 7 dicembre 2000 e andarono avanti fino alle prime ore del mattino di lunedì 11 dopo 4 notti. Il Consiglio europeo odierno era stato convocato alle 9 di venerdì scorso.

Ue, per i leader finora 48 ore di maratona negoziale

Sono 48 ore divise su poco più di tre giorni - dalle 10 di venerdì scorso alle 6 di questa mattina - le ore spese finora dai leader europei nella maratona negoziale in corso a Bruxelles sul Recovery fund e il bilancio Ue 2021-2027 dentro la sede del Consiglio, l'Europa Building. In realta', per molti dei capi di Stato e di governo il tempo dedicato alle trattative e' stato anche superiore. Come nel caso dell'Italia e della Francia. Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron sono infatti arrivati a Bruxelles gia' giovedi' 16 nel tardo pomeriggio per avere incontri bilaterali. E venerdi' sera, dopo la fine della plenaria del summit, gli stessi Conte e Macron, con Angela Merkel, hanno trascorso un altro paio d'ore insieme nell'albergo in cui alloggiano per fare il punto della situazione. Ieri l'ultima plenaria e' iniziata alle 19 dopo che fin dalle nove del mattino i leader erano stati impegnati in incontri a geometria variabile sotto la regia del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e della coppia Merkel-Macron. Poco prima della mezzanotte la riunione e' stata poi sospesa per consentire una nuova tornata di incontri ristretti ed e' ripresa poco prima delle 6 di oggi per essere subito aggiornata ad oggi pomeriggio in attesa della presentazione di una nuova bozza di compromesso da parte di Michel.