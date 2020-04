UniCredit, 2 poli di back-office nel Sud. 5.200 prepensionamenti in 4 anni

Unicredit e i sindacati italiani hanno raggiunto oggi un accordo relativo all'implementazione del piano strategico "Team 23" in Italia. Lo conferma l'istituto di credito, aggiungendo che nei prossimi quattro anni, a 5.200 dipendenti sara' offerto un piano di prepensionamenti volontari con accesso al Fondo di Solidarieta' di settore. In linea con lo sviluppo dell'offerta multicanale della banca, altri 800 dipendenti saranno riqualificati e adibiti a nuovi ruoli professionali.

Con l'accordo il gruppo di piazza Gae Aulenti si impegna ad assumere 2.600 persone nei prossimi quattro anni per garantire un positivo turnover generazionale e un aumento delle competenze digitali della forza lavoro. Inoltre, 900 apprendistati saranno confermati in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Unicredit sta anche investendo nel rafforzamento e nella creazione di due Poli nel Sud Italia (Sicilia e Campania) per l'accentramento di attività di back office e di gestione della clientela. Ampliera' ulteriormente la sua offerta di welfare e investira' in iniziative per migliorare il Work Life Balance dei propri dipendenti attraverso ad esempio l'introduzione di un congedo di paternita' retribuito di 10 giorni e l'aumento progressivo dell'importo del buono pasto. Il contributo al fondo pensione aumentera' al 4% per gli apprendisti durante i primi tre anni di lavoro.

Inoltre, le attuali polizze assicurative sulla salute e sulla vita vengono confermate in modo strutturale. E' stata inoltre introdotta una nuova copertura assicurativa in caso di premorienza per proteggere i dipendenti che hanno sottoscritto un mutuo.

Il gruppo ha infine concordato un premio collettivo di produttivita' annuale (1.430 euro a Conto Welfare ovvero 880 euro in forma monetaria), con un aumento medio del 10% su base annua, riconoscendo in tal modo il contributo dei dipendenti italiani alla produttivita' e alla redditività del gruppo nel 2019. Con l'accordo siglato oggi, i negoziati con i sindacati relativi al Piano Team 23 sono stati completati.