Unicredit, perfezionata l'acquisizione di Aion Bank e Vodeno: operazione da 376 milioni di euro

Unicredit, perfezionata l'acquisizione di Aion Bank e Vodeno

Unicredit, ottenute le approvazioni da parte di tutte le autorità competenti, annuncia di aver acquisito l'intero capitale sociale di Aion Bank e Vodeno per un corrispettivo complessivo pari a 376 milioni di euro. Lo rende noto l'istituto, sottolineando che la chiusura di questa operazione, annunciata per la prima volta il 24 luglio 2024, è perfettamente in linea con la nuova fase di accelerazione della strategia Unicredit Unlocked, che consente a Unicredit di imprimere maggiore velocità alla propria crescita organica entrando in nuovi mercati, business e segmenti di clientela.

Dimostra inoltre la disciplina in materia di m&a, che vede Unicredit concentrata sul valore incrementale derivante dagli investimenti che permetteranno al gruppo di migliorare il supporto ai clienti e alle comunità in tutta Europa.

L'operazione segna un'accelerazione dell'attività della banca nel digital banking, rappresentando una delle prime mosse da parte di una banca nell’acquisizione della piena proprietà di una nuova tecnologia, senza alcuna dipendenza da fornitori terzi; questo garantisce una forte differenziazione rispetto ai puri fornitori di tecnologia, alle neobanche e agli operatori tradizionali in fase di trasformazione digitale.

Grazie alle capacità combinate di Aion Bank e Vodeno, Unicredit ha ora accesso a una piattaforma cloudbased innovativa, scalabile e flessibile, basata su connettività Api e con tecnologia smart contract incorporata, il tutto integrabile con i processi e le procedure della banca.

Questo è il fondamento di un'offerta digitale che combina l'esperienza per l’utente di alta qualità di una neo-banca con la solidità finanziaria e la supervisione normativa di un operatore tradizionale. Unicredit beneficerà inoltre di vantaggi unici grazie all'accesso alla tecnologia e ai talenti di Vodeno.

Ciò significa un'elevata flessibilità nello sviluppo di nuovi prodotti e nell'integrazione di soluzioni esterne, un costo di servizio estremamente basso, di gran lunga inferiore a quello delle banche tradizionali e un migliore 'time-to-market' nello sviluppo e nella sperimentazione di nuove soluzioni per crescere ulteriormente in segmenti di clientela mirati e per entrare in nuovi Paesi.