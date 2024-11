Unicredit-Banco Bpm, ecco perché l'operazione è sensata ma il prezzo è troppo basso

Unicredit-Banco Bpm, operazione sensata ma prezzo troppo basso. Per Mediobanca Orcel vuole evitare una fusione con Mps

L'operazione Unicredit-Banco Bpm è sensata ma il prezzo è troppo basso. E secondo qualcuno la mossa di Orcel avrebbe anche lo scopo di impedire che Banco Bpm cresca ulteriormente e diventi un boccone indigesto attraverso una fusione con Mps. Questo il commento a caldo degli analisti a seguito del lancio di una offerta pubblica di scambio di Unicredit su Bpm. "Un'integrazione tra Unicredit e Banco Bpm presenterebbe indubbiamente una rilevante valenza industriale (possibilità di rafforzare il posizionamento nel Nord Italia, fare scala sulle fabbriche prodotto, spazio per realizzazione di sinergie). Tuttavia, riconosciamo che il premio risulta limitato", afferma Equita.

Per Intermonte l'offerta è addirittura "a sconto" in quanto lo scambio azionario avverrebbe "dopo che Unicredit pagherà il dividendo 2024 la prossima primavera" e "quindi in realtà il prezzo offerto è sotto" quello di chiusura di venerdì del Banco. "Il premio limitato rispetto alla chiusura di Borsa di Banco Bpm rende, al momento, difficile per Unicredit raggiungere la soglia del 67% del capitale che è richiesta per conseguire il pieno controllo dell'assemblea straordinaria", afferma Deutsche Bank secondo cui alla luce "del rischio di esecuzione" e dei costi di integrazione, pari a 2 miliardi, l'operazione con Commerzbank deve ritenersi "almeno rinviata" se non "abortita".

Per Mediobanca, che proprio oggi ha alzato a 8,2 euro il target price di Banco Bpm nell'ipotesi di una fusione con Mps, la mossa di Unicredit "potrebbe avere lo scopo di evitare l'ulteriore crescita inorganica di Banco Bpm", che ha acquistato recentemente il 5% del capitale di Siena. "Vediamo la possibilità di una revisione al rialzo del prezzo", affermano anche gli Analisti di Piazzetta Cuccia.