Unicredit Factoring si tinge di rosa, Daniela Ferrari nominata nuova Ceo

Da Brindisi a New York e Milano: Daniela Ferrari è la nuova ceo di UniCredit Factoring

I vertici di Unicredit Factoring si tingono di rosa. La società attiva da oltre cinquant’anni nel mercato della cessione dei crediti che fa capo al gruppo bancario guidato da Andrea Orcel, ha nominato Daniela Ferrari come nuova Ceo.

Pugliese, nata a Brindisi, con 25 anni di esperienza nel corporate-banking, Ferrari è stata head of Americas multinational corporates nella filiale UniCredit di New York e, prima ancora, ha ricoperto diversi ruoli senior nelle strutture di corporate e investment banking del gruppo.

Per esempio, scrive Repubblica, è stata responsabile del coverage di un portafoglio di clienti italiani nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni; dal 2009 al 2017, ha invece contribuito alla realizzazione di operazioni di finanza per alcune aziende clienti, lavorando da una posizione di vertice in un team di corporate financing.

"Desidero dare un caloroso benvenuto a Daniela Ferrari, certo che contribuirà, assieme a tutti i nostri colleghi, a raggiungere gli sfidanti obiettivi che ci attendono”, dice Ezio Bassi, presidente del cda di UniCredit Factoring.