UniCredit, l'ex Cee Ubertalli a capo dell'Italia.Così Orcel ridisegna la banca

L'ex co-head responsabile del'Area Central East Europe Niccolò Ubertalli a capo dell'Italia (al posto di Remo Taricani e Andrea Casini) che, con il 48% dei ricavi, smantellata l'area Western Europe diventa una delle aree geografiche a diretto riporto, con la Germania (24% del fatturato), Central Europe e Eastern Europe, dell'amministratore delegato. Creazione del Group Executive Committee, un Executive Management Committee più snello (15 membri contro la struttura precedente di 27 componenti) e, come riferito anche da Affaritaliani.it, tre nuove banker ex Ubs (Anna Coleman, Joanna Carss e Fiona Melrose), che in passato avevano lavorato con lui, arruolate nella prima linea manageriale. Smantellato il sistema dei co-head a presidio delle singole aree di business, tratto distintivo dell'organizzazione precedente a firma Mustier per evitare eccessive concentrazioni di potere al vertice e niente direttore generale.





L'organigramma del nuovo Group Executive Committee di UniCredit

Lanciato in continuità il buyback ereditato dall'ex Ceo, Andrea Orcel introduce invece un forte elemento di discontinuità anche (dopo la strategia) sull'organizzazione della banca ridisegnando, con una certa celerità rispetto alle attese del mercato, la nuova prima linea manageriale di UniCredit che sarà chiamata a delineare nel dettaglio le nuove strategie della banca per "passare da un periodo di ridimensionamento ad uno di crescita sostenibile e profittevole". Piano industriale, per la cui stesura Orcel sarà affiancato dall'ex Ubs Fiona Melrose, appena sbarcata in Piazza Gae Aulenti.





L'organigramma del vecchio Executive Management Committee (sostituito ora dal Gec)

disegnato da Jean Pierre Mustier

Le altre componenti della nuova squadra che già in precedenza avevano lavorato con Orcel nel colosso svizzero sono Anna Coleman, ora a capo della funzione People&Culture, un HR allargato e Joanna Carss, a cui è stata affidata la funzione Stakeholder Engagement, sotto la cui responsabilità ricade anche la comunicazione.

Il Group Executive Committee è una sorta di cabina di regia in cui Orcel condividerà la strategia della banca che il Gec dovrà rendere operativa "aumentando il livello di coinvolgimento e responsabilizzazione del team manageriale". Oltre che dallo snellimento della stanza dei bottoni di UniCredit, la semplificazione, nuovo tratto organizzativo annunciato da Orcel appena messo piede in banca, è resa evidente dall'eliminazione di un livello gerarchico, cancellando la prima linea dei co-head che prima era a diretto riporto di Mustier. In più verranno ridotti il numero di comitati interni da quarantaquattro ad un massimo di quindici-venti.

