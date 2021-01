UniCredit, premiata da Plug and Play con il Global Innovation Award 2020

UniCredit premiata con il Global Innovation Award 2020, Plug and Play ha conferito questo riconoscimento solo a due dei suoi partner

UniCredit ha ricevuto da Plug and Play il premio Global Innovation Award a dimostrazione del continuo impegno profuso nel settore dell’innovazione e in ambito fintech per tutto il 2020. Plug and Play ha conferito questo riconoscimento solo a due dei suoi partner che durante un anno difficile hanno dimostrato una motivazione e una passione straordinarie e che sono riusciti a instaurare molteplici collaborazioni con diverse realtà fintech.

"Siamo ampiamente soddisfatti della proficua e solida partnership con Plug and Play - ha affermato Marco Pusterla, responsabile Innovation Orchestration & Fintech Strategy di UniCredit - e questo premio è un importante riconoscimento della nostra attenzione all'innovazione e del contributo che continuiamo ad apportare allo sviluppo di prodotti e servizi per i clienti. Solo nel 2020 abbiamo infatti coinvolto più di 200 colleghi in tutto il Gruppo e 225 fintech di rilevanza internazionale".

Con sede centrale nella Silicon Valley, Plug and Play ha creato la più grande piattaforma di innovazione al mondo con oltre 35.000 startup e 500 aziende partner. Dal 2006, i programmi gestiti da Plug and Play si sono diffusi in tutto il mondo fino a essere presenti in oltre 30 sedi, creando il più completo ecosistema di startup operanti in diversi settori. Dal 2019 UniCredit è partner fondatore e primo istituto finanziario a far parte di Plug and Play Italy nella sede di Milano. La banca è anche partner strategico per il programma Fintech Europe di Plug and Play a Francoforte.

Grazie a questa collaborazione, UniCredit ha l’opportunità di incrementare la sperimentazione di soluzioni innovative del mondo fintech e beneficiare di idee e prodotti che possano migliorare i processi bancari così come l'offerta ai clienti in perimetri multisettoriali, dal retail, al corporate, all’investment banking. Il modello di partnership segue uno sviluppo strutturato e allo stesso tempo snello al fine di valutare e selezionare le migliori soluzioni fintech presenti sul mercato attraverso potenziali accordi commerciali.

Nel 2020, il team di Innovation Orchestration & Fintech Strategy di UniCredit ha organizzato, insieme a Plug and Play, diverse sessioni tematiche per approfondire aspetti legati ad esempio a prestiti, gestioni patrimoniali, pagamenti, Non Performing Exposure e KYC (Know Your Customer).

"Siamo molto entusiasti di presentare i Global Innovation Award 2020 ai nostri partner in ambito fintech a livello europeo - ha aggiunto Fernando Zornig, Direttore di Plug and Play a Francoforte -. Vogliamo riconoscere il loro impegno nel settore dell’innovazione e la loro collaborazione con la nostra piattaforma. UniCredit è stato sin da subito meritevole di ricevere questo riconoscimento e non vediamo l'ora di raggiungere insieme altri importanti traguardi".