Unicredit, utile record a 4,4 mld. Rivisti al rialzo i profitti per il 2023

Unicredit, vola l'utile nel primo semestre (+91,5% rispetto al precedente). Stimati per il 2023 oltre 7,2 mld di profitti

Unicredit ha registrato nel secondo trimestre un utile netto contabile di 2,3 miliardi di euro; nel primo semestre l’utile netto ha raggiunto un livello record di 4,4 miliardi, con un incremento del 91,5% semestre su semestre. Al netto dei costi di integrazione registrati nel secondo trimestre, l’utile netto contabile è pari a 4,5 miliardi.

In seguito all'annuncio dei risultati finanziari, Unicredit ha fatto un balzo dello 0,73% in Borsa registrando quota 22,66 euro ad azione.

Il RoTE1 del secondo trimestre è al 21,3% e quello del primo semestre al 20,8%. L'eccellente risultato finanziario del secondo trimestre - sottolinea la banca in un comunicato - riflette una costante crescita di qualità, che sfrutta le principali leve in tutti i business, trainata da 5,9 miliardi di ricavi netti nel secondo trimestre, in aumento del 24,4% anno su anno.

I ricavi sono stati sostenuti da un margine d’interesse di 3,5 miliardi, in rialzo del 41,3% anno su anno grazie al maggior livello dei tassi d’interesse e ad una buona gestione del pass-through sui depositi, e commissioni resilienti per 1,9 miliardi, in rialzo del 2,4% anno su anno, escludendo l’impatto della riduzione delle commissioni su conti correnti in Italia.