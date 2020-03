Unidata debutta oggi su AIM Italia di Borsa Italiana

Unidata sbarca sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.

Unidata, operatore attivo nel settore delle telecomunicazioni, debutta oggi sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana nelle aree “Fibra & Networking”, “Cloud & Data Center” e “Internet of Things”.

Si tratta della prima ammissione sui mercati di Borsa Italiana da inizio anno, che porta a 130 il numero delle aziende attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

In fase di collocamento, rende noto un comunicato ufficiale, Unidata ha raccolto 5,7 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 18% e la capitalizzazione è pari a circa 31,7 milioni di euro.

La società è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Nomad e Global Coordinator, mentre Banca Finnat è Specialist dell’operazione.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Con grande piacere diamo oggi il benvenuto su AIM Italia a Unidata, PMI Innovativa che opera nel settore delle telecomunicazioni. La quotazione di Unidata rappresenta un segnale importante in un momento complesso per i mercati globali. La quotazione in Borsa Italiana si conferma sempre uno strumento a disposizione delle imprese ambiziose, permettendo la raccolta di risorse per finanziare progetti di crescita e continuare a competere in ogni scenario di mercato.”

Renato Brunetti, Presidente Unidata, ha dichiarato: “In questo difficile momento, il successo del collocamento espressione dell’apprezzamento degli investitori della nostra azienda, ci rende orgogliosi; ed allo stesso tempo sentiamo la responsabilità di rappresentare la forza vitale delle PMI Italiane che guardano avanti, crescono, innovano e che sono parte essenziale della struttura economica e sociale del Paese. Il nostro settore, internet e telecomunicazioni, è sempre più strategico, siamo quindi lieti di poter condividere con i nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo e i risultati futuri”.