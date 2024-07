Urso: "Stellantis si assuma responsabilità del rilancio dell'auto in Italia"

Stellantis, Urso: "Fiat incarna valori, non è un museo industriale"

"In questi 125 anni Fiat ha dimostrato una straordinaria capacita' di adattamento, affrontando con determinazione le sfide aperte in ogni tempo e mantenendo alta la bandiera del Made in Italy nel mondo. E ha trovato enorme giovamento dall'essere identificata con l'Italia. La Fiat era ed è Torino, il più' grande complesso industriale d'Europa: vogliamo che resti a Torino". Lo scrive su X il ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Urso, "Stellantis deve assumersi responsabilità e rilanciare l’auto Made in Italy"

"Non ci rassegniamo all'idea che possa diventare un museo industriale - aggiunge - è un marchio che ha incarnato i valori di un Paese proteso verso la crescita e ha contribuito a formare un'identità' nazionale da Nord a Sud, con una visione pionieristica. La fabbrica, infatti, non e' solo un luogo di produzione ma un motore di sviluppo per l'intera Nazione: spero sia ancora cosi', stiamo lavorando perché' resti cosi'". Urso ricorda: "Da più' di un anno siamo al lavoro con Stellantis, è arrivato il momento delle scelte e delle responsabilita'. L'azienda deve assumersi la responsabilita' del rilancio dell'auto nel nostro Paese, nel rispetto di ciò che Fiat ha fatto per l'Italia e di ciò che l'Italia ha fatto per la Fiat".

Elkann, '25 anni duri, ho avuto paura di non farcela'

"La Fiat ha attraversato crisi, guerre, calamità naturali. Nel mio caso, questi ultimi 25 anni sono stati duri; ho e abbiamo avuto anche paura di non farcela, di fronte alle tantissime avversità che abbiamo dovuto affrontare. Ma non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann durante la cerimonia per i 125 anni di Fiat.