Usa, accordo vicino sul piano da 900 miliardi.La Fed migliora le stime sul Pil

Accordo in Congresso sul piano di aiuti da 900 miliardi di dollari "molto vicino, è incoraggiante”. Parola del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden mentre i leader delle due Camere Usa si stanno avvicinando a un'intesa sul pacchetto da circa 900 miliardi di dollari, che dovrebbe includere un altro round di pagamenti diretti alle famiglie più colpite dalla pandemia di Coronavirus che si è abbattuta sull'economia globale.

Il piano in discussione, "essenziale", secondo la Federal Reserve, "per rimettere in piedi la più grande economia del mondo" e che "allenterebbe anche la pressione sulla banca centrale, che ha strumenti limitati per aiutare l'economia", avrebbe escluso le due questioni più spinose: il finanziamento per i Governi statali e locali e la protezione di responsabilità per le imprese e altre entità che operano durante la pandemia. Il Congresso sta discutendo di aggiungere al disegno di legge un secondo round di pagamenti diretti, potenzialmente di dimensioni inferiori rispetto al primo, che aveva consentito di inviare 1.200 dollari per ogni adulto e 500 dollari a bambino.

La Fed migliora le proprie stime di crescita per il 2020/ Nell'ultima riunione sotto la presidenza Trump, la Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati allo 0-0,25% i tassi d'interesse, livello a cui sono stati portati a marzo per contrastare gli effetti negativi sull'economia statunitense della pandemia di coronavirus e ha stabilito di lasciare invariato il piano di acquisto di asset da 120 miliardi di dollari al mese. La Fed non prevede rialzi del costo del denaro nel 2021, rialzi che saranno possibili invece nel 2022 e nel 2023. Il Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, prevede che il Pil del 2020 sarà in calo del 2,4% nel 2020 e in rialzo del 4,2% e del 3,2% nel 2022.

Il capogruppo della maggioranza al Senato, John Thune, ha detto ai giornalisti oggi che si aspetta che gli assegni siano compresi tra 600 e 700 dollari per individuo. Il pacchetto prevedeva anche sussidi extra di disoccupazione, probabilmente da 300 dollari a settimana che un gruppo bipartisan di legislatori aveva proposto, ha detto Thune. Gli assistenti del Congresso hanno detto che i negoziati sono in corso e che non è ancora stato raggiunto un accordo finale. Il costo complessivo del pacchetto in discussione è leggermente inferiore ai 900 miliardi di dollari, secondo persone che hanno familiarità con i colloqui.

La speaker della Camera, Nancy Pelosi, il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, e il leader della minoranza alla Camera, Kevin McCarthy, si sono incontrati più volte ieri, parlando fino a tarda notte, e i negoziati dovrebbero proseguire oggi. "Stiamo facendo progressi significativi e sono ottimista sul fatto che saremo in grado di raggiungere un'intesa a breve", ha detto McConnell ieri sera.

"Siamo vicini a un accordo. Non è ancora stato concluso ma siamo molto vicini", ha detto Schumer all'aula del Senato, aggiungendo che "per i democratici si e' sempre trattato di fornire al popolo americano il sollievo di cui ha bisogno in un momento di grave crisi nazionale". Schumer, senza offrire dettagli, ha detto che i democratici cercheranno ulteriori aiuti l'anno prossimo con la nuova amministrazione Biden.

I leader del Congresso hanno affermato che intendono allegare il pacchetto di aiuti per il coronavirus a un disegno di legge di spesa necessario per mantenere il Governo in funzione dato che il suo finanziamento attuale scadrà alla mezzanotte di sabato. Ciò dà ai leader solo pochi giorni per finalizzare il pacchetto di aiuti e il disegno di legge di spesa e approvare entrambi.