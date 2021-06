Usa, Biden mette all'antitrust Lina Khan. Tremano le big tech: da Amazon a Fb

Gli Stati Uniti mettono nel mirino le Big Tech. La mossa del presidente Joe Biden di nominare Lina Khan presidente dell'antitrust, va proprio in questa direzione. Secondo il Financial Times, la decisione di mettere Khan a capo della commissione che deve giudicare sulle possibili pratiche anticoncorrenziali delle aziende è un segnale dell’intenzione dell’amministrazione di Biden di assumere una posizione più aggressiva nei confronti delle grandi aziende tecnologiche statunitensi: da Amazon a Facebook alle altre. E' salita alla ribalta - si legge sul Sole 24 Ore - per la sua crociata a favore di un ammodernamento delle norme contro monopoli nell'era digitale. Un'offensiva che ha preso di mira uno dei colossi più rappresentativi: Amazon. La quale dovrebbeessere spezzata, separando la piattaforma di e-commerce dal business retail.

Khan ha 32 anni e insegna alla facoltà di Legge della Columbia University: è nota per le sue posizioni molto critiche nei confronti del monopolio esercitato dalle grandi compagnie tecnologiche, un tema a cui nel 2017, quando era ancora studentessa all’università, dedicò un saggio chiamato Amazon’s Antitrust Paradox, che ebbe molto successo e circolò anche al di fuori degli ambiti accademici.