Usa, Fed: "Inflazione inaccettabilmente alta". Si va verso una nuova stretta

Usa, la Fed continua la lotta all'inflazione che rimane alta, continua la stretta

Si va verso un rialzo dei tassi, perché "l'inflazione resta inaccettabilmente alta". È quanto ha sostenuto la maggior parte dei funzionari della Federal Reserve, durante nella riunione di tre settimane fa, dove si è stabilito che è ben superiore all'obiettivo del 2% e che occorre proseguire con i rialzi dei tassi.

Come si legge nelle minute del meeting del 31 gennaio-1 febbraio: "Quasi tutti" i membri del Fomc "hanno concordato sull'opportunità di aumentare di 25 punti base l'intervallo obiettivo per il tasso sui federal funds", così da bilanciare i rischi di fare troppo o troppo poco per combattere l'inflazione, anche se alcuni hanno messo in guardia sul fatto che un rallentamento o uno stop dei rialzi prematuro potesse essere rischioso.

LEGGI ANCHE: Usa, l’economia americana in crescita nonostante i ripetuti aumenti dei tassi

Nel verbale viene spiegato: "Un certo numero di partecipanti ha osservato che una posizione politica che si è rivelata insufficientemente restrittiva potrebbe arrestare i recenti progressi nel moderare le pressioni inflazionistiche". I funzionari della Fed hanno approvato all'unanimità l'aumento del tasso di riferimento sui Fed funds di un quarto di punto percentuale a un intervallo compreso tra il 4,5% e il 4,75% il 1 febbraio. Aumento che ha fatto seguito a sei rialzi consecutivi, compreso quello di mezzo punto percentuale a dicembre.

La minuta della riunione riporta che "quasi tutti i partecipanti hanno convenuto che fosse opportuno" aumentare i tassi di un quarto di punto, o 25 punti base. Molti di questi funzionari "hanno osservato che un ulteriore rallentamento del ritmo degli aumenti dei tassi consentirebbe loro di valutare meglio i progressi dell'economia ... in quanto determinano l'entità del futuro inasprimento della politica" monetaria, si legge ancora. Tuttavia alcuni partecipanti erano favorevoli o avrebbero anche acconsentito a una mossa più ampia di mezzo punto: "I partecipanti a favore di un aumento di 50 punti base hanno notato che un rialzo maggiore porterebbe più rapidamente l'intervallo vicino ai livelli di una posizione sufficientemente restrittiva".