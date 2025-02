Usa, brutte notizie per Trump: inflazione oltre le stime a gennaio

Usa, a gennaio inflazione corre oltre stime: anche la core

Sale oltre le stime l'inflazione Usa: a gennaio, si attesta al 3% annuo contro il precedente 2,9%. Secondo le stime, doveva restare stabile al 2,9%. Su base mensile, è cresciuta dello 0,5% dallo 0,4% precedente e oltre le previsioni dello 0,3%.

Anche la componente 'core' - osservata speciale della Fed nelle sue decisioni di politica monetaria - è salita: sempre a gennaio, su base mensile si è attestata allo 0,4% contro lo 0,2% precedente e lo 0,3% stimato. Su base annuale, è pari al 3,3% mentre a gennaio era al 3,2% e gli analisti prevedevano il 3,1%.

Il dato era atteso dai mercati per valutare se la Fed sarà in grado di tagliare di nuovo i tassi. Se i prezzi corrono più del previsto, è in genere attesa una maggiore prudenza nell'allentamento della stretta monetaria. Poco prima della pubblicazione dei dati, il presidente Usa Donald Trump ha messo un post su Truth dichiarando l'auspicio affinché i tassi di interesse vengano tagliati.