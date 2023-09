Valentino Rossi sbanda con la sua Vr46: nel 2022 perdita di 770mila euro

Sulla Vr46 Racing Apparel di Valentino Rossi pesano costi per servizi e materie prime. Bilancio

A due anni dal suo ritiro dalle gare di MotoGP Valentino Rossi “sbanda” con la principale delle sue varie società, la Vr46 Racing Apparel (dove lavorano 38 persone) che ha chiuso i numeri del 2022, fortemente impattati dalla ripresa post-pandemia, con ricavi quasi balzati anno su anno da 11 a 13,4 milioni, ma ebitda ed ebit da positivi l’anno prima rispettivamente per 907mila e 566mila euro sono diventati negativi rispettivamente per 896mila e quasi 1,3 milioni, tanto che l’ultima riga è passata da un utile di 508mila euro a una perdita di 770mila euro, tutta ripianata dall’assemblea dei soci.

Nella nota integrativa si spiega che i costi del personale sono stati contenuti perché “la società non ha trasformato i contratti a tempo determinato in scadenza in contratti a tempo indeterminato” ma invece i costi per servizi sono aumentati di 1,8 milioni (costi marketing, progetto musica Jovanotti per la gestione affidata a terzi durante gli eventi “Jova Beach Party”, frutto della partnership avvita col cantante proprio lo scorso anno) e i costi delle materie prime si sono incrementati di 3,9 milioni. C’è da dire cha la società del “Dottore” vanta comunque un patrimonio netto di 11,4 milioni.

L’azienda ha fatturato ideando e curando la produzione del merchandising di piloti di moto da competizione come Maverick Vinales, Alex Rins, Marco Bezzetti, Luca Marini, Franco Morbidelli, Francesco “Pecco” Bagnaia, Joan Mir, Joan Mir, Troy Bayliss, Angel Nieto, Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Ma Valentino ha lavorato oltre che per Jovanotti anche per il disc jokey Joseph Capriati. Lo scorso anno, infine, è stato aperta la nuova sede dello store di Tavullia su 400mq, dove sono venduti tutti i prodotti legati al mondo di Rossi.