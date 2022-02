Var Energi in Borsa dal 16 febbraio. La controllata di Eni vale 9,08 miliardi

In Ipo l'8,8% di Var, con un'opzione per aumentare l'offerta al 12,7% del capitale

Le azioni di Var Energi, controllata da Eni e Hitec Vision attiva nel business dell'esplorazione e nella produzione petrolifera, debutteranno in Borsa a Oslo il 16 febbraio 2022. Lo rende noto Eni in un comunicato, spiegando che l'Ipo avverrà ottenuta l'approvazione della domanda di quotazione. Le azioni di Var Energi saranno offerte in vendita in un intervallo di prezzo indicativo compreso tra 28,00 corone norvegesi (circa 2,81 euro all'attuale rapporto di cambio) e 31,50 di corone (circa 3,16 euro) per azione, "corrispondente - spiega la nota - a un equity value di Var Energi compreso tra 70 miliardi di NOK e 79 miliardi di NOK".

L'offerta potrà raggiungere fino a 220.000.000 di azioni esistenti offerte in parti uguali dagli azionisti della società, Eni e HitecVision (tramite Point Resources Holding AS), con l'opzione di un'offerta addizionale fino a 55.000.000 azioni esistenti offerte in parti uguali.

L'operazione, si legge nella nota, rientra nella strategia di Eni di valorizzazione dei propri asset al fine di liberare nuove risorse da allocare per l'accelerazione della strategia di transizione energetica. Eni continuerà a detenere una quota di maggioranza nella società, mantenendo il consolidamento a patrimonio netto.

