Virus, Misiani: “Moratoria sui mutui, per imprese e famiglie pronti 25 mln"

CORONAVIRUS, MISIANI: "RAGIONIAMO SU ESTENSIONE MORATORIA PAGAMENTI"

"Gli ammortizzatori sociali sono previsti per i lavoratori dipendenti ma non per tutti, questo pone un problema di estensione attraverso la cassa in deroga, il fondo di integrazione salariale, ma c'e' anche il tema delle partite Iva a partire dai settori maggiormente coinvolti. Ci sono settori come il turismo, la logistica, i trasporti, i settori culturali e tante attivita' che oggi sono toccate, stiamo ragionando sull'estensione di una moratoria per il pagamento di tasse e contributi, anche con forme di indennizzo". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, a Radio24. "Stiamo discutendo con le organizzazioni di categoria costruiremo insieme a loro gli interventi piu' efficaci", ha aggiunto.

CORONAVIRUS, MISIANI: "AUTORITÀ VIGILANZA ALLERTATE CONTRO SPECULAZIONI"

"Le autorita' di vigilanza sono da tempo allertate, prenderanno le scelte piu' efficaci per limitare le speculazioni sui mercati. E' chiaro che ci si aspetta in tutto il mondo una giornata complicata sui mercati finanziari, ma al di la' di cio' che avverra' dobbiamo concentrarci molto sull'economia reale e sugli interventi da mettere in campo nel giro delle prossime 48 ore". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, a Radio24, in merito all'emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS, MISIANI: "OPPOSIZIONE DISPONIBILE A VOTO AUMENTO DEFICIT"

"Credo che gli italiani si aspettino dalla maggioranza e dall'opposizione il massimo della responsabilita' e di cooperazione possibile. Io registro che tutte le forze di opposizione si sono dette disponibili a votare in Parlamento un aumento del deficit per finanziare un'ampia manovra anti-crisi. Mercoledi' dovrebbe esserci il voto e noi ci aspettiamo un atteggiamento conseguente alle dichiarazioni. Tutti noi siamo disponibili al massimo di confronto come stiamo gia' facendo, sia con le forze economico sociali sia con le forze di opposizione, per costruire assieme le scelte fondamentali per mettere in sicurezza il paese".

CORONAVIRUS: MISIANI "SERVE CONSAPEVOLEZZA UE SU RISCHI ECONOMICI"

"Noi stiamo sollecitando molto le istituzioni europee e gli altri paesi governi dell'Unione per una manovra di stimolo economico anti-recessivo simultanea e coordinata. Un conto sono le singole manovre adottate a livello nazionale che possono arrivare fino a un certo punto, altro e' una manovra economica concertata dai paesi europei dalla quale puo' derivare molta piu' forza. Il virus non si ferma alle frontiere, purtroppo l'epidemia sta crescendo anche negli altri paesi europei, credo che sia necessaria la massima consapevolezza possibile, anche degli altri paesi, dei rischi economici che stiamo correndo tutti con una reazione all'altezza della situazione". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, a Radio24. Una azione congiunta europea sull'economia? "Nel giro di pochi giorni sono cambiate molte cose e credo che cambieranno molte cose nel resto d'Europa, se qualcuno si illude di poter contenere un fenomeno globale non ha capito nulla di cio' che sta accadendo", ha aggiunto.