Visibilia, brutto colpo per la ministra Santanchè: sospeso il titolo in Borsa

Visibilia Editore, sospeso il titolo in Borsa

Nuove grane per Daniela Santanchè. Le azioni di Visibilia Editore, dopo la nomina dell’avvocato torinese Maurizio Irrera come amministratore giudiziario, sono state sospese dalla negoziazione. Come scrive il Sole24Ore, il riassetto al vertice del gruppo è stato ufficializzato in un comunicato della stessa Visibilia.

L’amministratore giudiziario ha diversi compiti: provvedere alla gestione e in particolare di dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, costituendo un servizio di tesoreria interna; sostituire l’investor relator; revocare l’organo amministrativo della controllata Visibilia Editrice e convocare l’assemblea per la sua sostituzione; verificare che dall’aumento di capitale deliberato da Visibilia Editrice derivi l’apporto di risorse sufficienti a sostegno del piano di risanamento e comunque porre in essere ogni azione utile al buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi già pendente.

Venerdì scorso 1 marzo la Sezione imprese del Tribunale civile di Milano aveva disposto il commissariamento per la società - che aveva avuto come presidente Daniela Santanchè fino a gennaio 2022 - evidenziando gravi criticità nei conti e nella gestione della società, e accogliendo la richiesta dell’aggiunto Laura Pedio e del pm Marina Gravina e di un gruppo di soci di minoranza, col legale Antonio Piantadosi.