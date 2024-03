Lufthansa avverte Bruxelles su Ita: "Molliamo tutto se costi eccessivi"

Ita Airways, Lufthansa minaccia il ritiro alla Commissione UE

Lufthansa si aspetta di ricevere nelle prossime settimane un avvertimento da parte dell'antitrust dell'UE in merito alla sua offerta per una quota di minoranza di ITA Airways ed è pronta a offrire rimedi mirati per risolvere i problemi di concorrenza, sostiene Reuters. Il vettore tedesco sta cercando di ottenere una partecipazione del 41% nella rivale italiana di proprietà statale per 325 milioni di euro (351,4 milioni di dollari) come parte di un aumento di capitale.

La Commissione europea ha aperto un'indagine su larga scala sull'operazione a gennaio, temendo che l'acquisizione possa ridurre la concorrenza nei servizi di trasporto aereo passeggeri su diverse rotte a breve e lungo raggio. L'autorità di controllo della concorrenza dell'UE esaminerà anche se ITA, Lufthansa e i suoi partner di joint venture United Airlines e Air Canada debbano essere trattati come un'unica entità dopo la fusione.

Lufthansa si aspetta una comunicazione di obiezioni da parte della Commissione che illustri più dettagliatamente tali preoccupazioni a metà marzo. Anche perché, come spiega Repubblica, il colosso tedesco avrebbe già fatto presente che se le condizioni e i costi saranno considerati eccessivi non resterà che il ritiro dall'affare.

Secondo Reuters, le potenziali misure correttive potrebbero richiamare quelle previste dall'accordo tra Korean Air e Asiana, che è stato autorizzato dalla Commissione solo dopo aver rinunciato a slot, diritti di traffico e aerei per consentire a un concorrente di operare su quattro rotte sovrapposte.