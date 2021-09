Vivendi, Bollorè fa cassa con la musica. Universal al debutto in Borsa

Vivendi, Bollorè porta in Borsa la musica. Universal ad Amsterdam

Universal debutta alla Borsa di Amsterdam. E' questo l'ultimo colpo finanziario di Vincent Bollorè, il finanziere bretone proprietario del conglomerato francese Vivendi con propaggini in Italia (ha ancora il 23,8% di Mediaset e il 24,7% di Telecom Italia). Da oggi - si legge su Repubblica - è operativa alla borsa di Amsterdam la quotazione separata di Universal Music, la prima casa discografica del mondo davanti a Sony Music e Warner Music, valorizzata alla cifra “monstre” di 33 miliardi di euro. Le azioni balzano all'inizio delle contrattazioni: sono state scambiata a 25,50 euro, in crescita di circa il 37,8% rispetto al prezzo di riferimento di 18,50 euro. Il debutto in Borsa di Umg sarà il più grande per le borse europee quest'anno e distribuirà il 60% delle azioni agli azionisti del gruppo dei media francese Vivendi.

Il gruppo possiede i famosi studi di Abbey Road, che hanno ospitato i Beatles e Lady Gaga, così come Kanye West e Amy Winehouse, EMI Records (Justin Bieber, Keith Richards, Metallica) e Capitol Records (Katy Perry, Paul McCartney). Ha anche acquisito i diritti dell'intero catalogo di canzoni di Bob Dylan nel 2020, una delle operazioni più importanti nella storia della musica. La francese Vivendi ha fissato il prezzo di riferimento per la quotazione di Umg a 18,5 euro per azione, suggerendo una capitalizzazione di mercato di 33,4 miliardi di euro (39,2 miliardi di dollari) per l'etichetta discografica.