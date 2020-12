Vivendi, il vizietto di monsieur Bolloré: manipolazioni in Premafin e Mediaset

Il finanziere bretone Vincent Bollorè, presidente di Vivendi al quale è stato notificato stamane l'avviso della conclusione delle indagini preliminari nell'ambito della vicenda Mediaset-Vivendi, risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Milano anche per "un'ulteriore condotta manipolativa sul titolo Premafin, propedeutica al buon esito dell'acquisizione da parte di Groupama di una partecipazione rilevante" nella finanziaria.





E' quanto comunica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Si tratta di un filone d'indagine mai emerso finora, avviato nel 2017 e poi riunito con quello principale sulla vicenda Mediaset. Il fatto, che nel 2014 ha portato la Consob ad infliggere una multa da 3 milioni di euro a Bollorè e alle sue holding, Financière de l'Odèt e Financière du Perguet, con l'interdizione per 18 mesi dalla cariche nelle società quotate, è quello del 2010 in cui il raider era salito oltre il 2% della società che controllava Fonsai e Milano Assicurazioni e non nascondeva l'intezione di aumentare ulteriormente la propria quota.

Nell'autunno del 2010 sul mercato si ipotizzava, infatti, un'alleanza Fonsai-Groupama aiutata anche dai buoni uffici di Bollorè. Secondo la Consob Bollorè ha violato la normativa "per aver effettuato nel periodo 22 settembre - 22 ottobre 2010, tramite Financière de l'Odét e Financière du Pérguet, operazioni che hanno fissato il prezzo delle azioni Premafin a un livello artificiale e hanno conseguentemente fornito indicazioni false e fuorvianti in merito al suddetto prezzo".





I vertici del colosso francese dell'enterteinment (che controlla in Italia anche Tim), Bollorè ma anche il Ceo Arnauld De Puyfontaine sono stati appena iscritti nel fascicolo, aperto nel 2016 su denuncia del gruppo Mediaset, per le ipotesi di reato di "manipolazione del mercato" e di "ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità pubblica di vigilanza".

Bollorè, in particolare, viene accusato dai pm di aver ingannato il mercato "contestando pretestuosamente la veridicità dei dati dell'accordo dell'8 aprile 2016 tra Vivendi e Mediaset per l'acquisto di Mediaset Premium", e poi di aver inviato in tre occasioni comunicazioni in cui ha "fatto credere che l'inadempimento contrattuale di Vivendi dipendesse da sottaciute mine finanziari dentro Mediaset Premium". Blitz che secondo il Biscione nascondeva l'intenzione di una scalata ostile al gruppo di Cologno Monzese.

L'altra accusa a Bollore poggia "su tre informazioni celate all'autorità di vigilanza sulla Borsa" su "ingenti acquisti di azioni Mediaset" e su "abboccamenti" con Telecom Italia e sul "ruolo di Mediobanca". Secondo il pm di Milano Silvia Bonardi, Bollorè e De Puyfontaine non hanno dichiarato al mercato e alla Consob di essere stati assistiti "in modo continuativo" dalla merchant bank "per la preparazione, lo studio e l'analisi di diversi scenari operativi relativi all'acquisizione di consistenti pacchetti azionari di Mediaset, fino alla costituzione di un trust presso la Simon Fiduciaria Spa".

L'inchiesta è iniziata con l'operazione che portò il gruppo francese ad effettuare copiosi acquisti sul mercato di azioni Mediaset fino a salire a circa il 29% del capitale sociale di Mediaset. "No comment" da parte Mediaset, in attesa della lettura degli atti, dopo la notizia della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.