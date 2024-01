Vodafone dice no alla fusione con Iliad: rifiutata l'offerta da 8,6 miliardi

Vodafone respinge (di nuovo) l'offerta di fusione di Iliad in Italia

"A seguito dell'offerta del 18 dicembre 2023, il Gruppo iliad ha presentato al Gruppo Vodafone una ulteriore miglior offerta per la fusione di iliad Italia e Vodafone Italia in una società di nuova costituzione. Il Gruppo Vodafone ha rifiutato questa nuova offerta".

Lo annuncia Iliad in una nota, spiegando che i termini chiave della nuova offerta erano: fusione paritetica mediante la costituzione di NewCo detenuta al 50/50; Vodafone avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 10,45 miliardi di euro).

Iliad avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 4,25 miliardi di euro). Infine, nessuna call option a favore di iliad.

Il gruppo iliad "ritiene che l'offerta presentata fosse la migliore business combination possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani".