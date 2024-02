Volkswagen accelera nel mondo dell'IA: via al lab d'intelligenza artificiale

L'automotive abbraccia l'IA: Volkswagen verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei suoi veicoli

Volkswagen accelera nel mondo dell'intelligenza artificiale: la casa automobilistica ha messo il turbo nelle trattative con colossi tech internazionali per plasmare il futuro dei suoi veicoli. Così il gigante tedesco ha annunciato di aver fondato un "laboratorio di intelligenza artificiale" - un vero e proprio centro di comando per sfornare idee futuristiche e prototipi all'avanguardia per i propri veicoli.

La Volkswagen sta stringendo alleanze con aziende tech in Cina, Nord America ed Europa, creando una squadra di cervelli digitali per dare vita a prodotti e funzionalità che sfruttano il potere dell'IA. L'AI Lab, come lo chiamano, sarà il cuore pulsante dell'innovazione: il team di esperti del laboratorio lavorerà a stretto contatto con tutti i brand del gruppo, sfruttando la dinamicità del settore per sviluppare rapidamente prototipi e trasformarli in realtà. Il Lab non produrrà modelli di produzione, ma fungerà da incubatore per il Gruppo Volkswagen. Il nuovo laboratorio svilupperà quindi concetti altamente promettenti per produrre prototipi iniziali.

La missione è chiara: portare l'IA dentro i veicoli e nell'intero ecosistema automobilistico. In una nota il Gruppo Volkswagen spiega che si sta impegnando a integrare continuamente nuovi prodotti digitali con intelligenza artificiale nei veicoli, offrendo ai clienti un'esperienza che va oltre la guida. "Sono già in corso colloqui esplorativi con aziende tecnologiche internazionali sui progetti iniziali", ha aggiunto la società. Il laboratorio non sarà ospitato all'interno dell'unità software Cariad della Volkswagen o di un marchio specifico, con l'obiettivo di muoversi più velocemente di quanto farebbero altri processi all'interno dell'azienda, ha detto un portavoce.

Tra i progetti ambiziosi, spiccano il riconoscimento vocale ad alte prestazioni e servizi che collegano l'ambiente digitale degli utenti al veicolo. Ma non è tutto: si parla anche di cicli di ricarica ottimizzati per i veicoli elettrici e manutenzione predittiva, evidenziando come l'AI non sia solo uno sfoggio tecnologico, ma una leva concreta per migliorare la vita dei conducenti.