Shein, Stripe, i dubbi di Volkswagen e il "no" di Renault: è l'anno delle Ipo

Dal panorama finanziario di Wall Street a Piazza Affari, il 2024 potrebbe segnare un periodo di rinascita per il mercato delle quotazioni, grazie alle strategie delle banche centrali. Gruppi di vario genere sono in attesa di valutare l'opportunità di quotarsi, nonostante i dubbi espressi da Volkswagen riguardo all'Ipo di Powerco. Le incertezze di Volkswagen sull'Ipo di Powerco non devono trarre in inganno. Il rallentamento delle prospettive per le auto green, evidente anche nella cancellazione della quotazione in Borsa di Ampere da parte di Renault, non rappresenta l'unico fattore determinante. Le prospettive di ribasso dei tassi di interesse potrebbero risvegliare il mercato delle quotazioni in Europa nel corso del 2024, secondo quanto riportato da Il Messaggero.

Le anticipazioni del mercato delle quotazioni negli Stati Uniti, influenzate dalle mosse della Federal Reserve e dagli investimenti nell'intelligenza artificiale, indicano che il 2024 potrebbe assistere all'atteso debutto di Shein, il gigante cinese del fast fashion, a Wall Street, con una valutazione prevista di 90 miliardi di dollari. Allo stesso modo, l'Ipo di Stripe, la fintech fondata nel 2010, potrebbe raggiungere un valore di 50 miliardi di dollari. Altri attesi ingressi sul mercato includono Reddit (valutato a 15 miliardi di dollari), Skims, il brand di abbigliamento di Kim Kardashian (stimato a almeno 4 miliardi), Rubrik, società di protezione dei dati nel cloud (valutato a 4 miliardi).

Anche Sanofi sta esplorando la possibilità di quotare la divisione dedicata alla salute del grande pubblico, Sanofi Consumer, mentre Waystar, società di pagamenti sanitari, potrebbe avviare l'Ipo con un valore di circa 8 miliardi di dollari. Tuttavia, la quotazione di Starlink, la divisione di internet satellitare di SpaceX, rimane incerta dopo le smentite di Elon Musk.

In Europa, società come Huel (integratori alimentari) e CVC Capital (private equity) sono in attesa di valutare l'opportunità di quotarsi. A Piazza Affari, il 2024 è iniziato con l'apertura di Kruso Kapital su Euronext Growth Milan, mentre Plenitude, il braccio green di Eni, è tra le operazioni più attese, dopo il recente ingresso di Eip (Energy Infrastructure Partners) nel suo capitale, che ha cristallizzato il suo valore intorno agli 8 miliardi di euro. Altri attesi debutti includono Golden Goose, noto marchio di sneaker, quotato da Permira, con una prevista raccolta di circa un miliardo, e Banca Progetto, la banca digitale specializzata in servizi per le Pmi italiane e la clientela privata, che considera l'Ipo sul segmento Star di Borsa. Prada, già quotata a Hong Kong, potrebbe anche valutare una doppia quotazione in Italia nel 2024, con un'operazione stimata intorno al miliardo di euro, ma le condizioni di mercato saranno decisive per questa e altre prospettive.