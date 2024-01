Ipo 2024, da Shein a Reddit: ecco le aziende che puntano a quotarsi in Borsa

Borsa, le Ipo più attese per il 2024

L'inizio del 2024, prospettato come un periodo più accomodante con inflazione e tassi di interesse in diminuzione, ha rinvigorito l'interesse degli investitori verso le azioni, spingendo molte delle più anticipate IPO del 2023 a slittare nel 2024. Con una proiezione che potrebbe valere collettivamente oltre 100 miliardi di dollari, il 2024 si profila come un'epoca d'oro per le nuove imprese pubbliche. Di fronte a tale scenario, emerge la necessità di individuare le principali IPO attese per quest'anno.

Nel contesto attuale del mercato finanziario, l'attenzione è focalizzata sull'imminente quotazione del colosso del fast fashion, Shein, che aspira a superare una valutazione di 66 miliardi di dollari precedentemente ottenuta. Tale cifra mira a posizionare Shein con una valutazione di mercato superiore ai 27 miliardi di dollari di H&M, ma ancora inferiore ai 127 miliardi di dollari della titanica Inditex, casa madre di Zara. Shein, secondo fonti come Reuters, potrebbe diventare una delle entità cinesi più preziose a debuttare a Wall Street, sostenuta da colossi bancari come Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley.

Parallelamente, il panorama IPO vede emergere altre entità di rilievo. Il social network Reddit, secondo quanto riferisce Bloomberg, si trova nuovamente in fase di consultazioni con investitori di rilievo in prospettiva di una futura offerta pubblica iniziale (IPO). La società, con radici a San Francisco, sta seriamente considerando l'ipotesi di entrare nel mercato azionario nel corso del primo trimestre dell'anno. Tale decisione è ulteriormente supportata dalle collaborazioni preesistenti instaurate con istituzioni finanziarie di spicco quali Morgan Stanley e Goldman Sachs, entrambe coinvolte in valutazioni preliminari che posizionano Reddit in una prospettiva di valutazione intorno ai 15 miliardi di dollari.

Un 2024 di gloria anche per Rubrik, piattaforma di cloud data management appoggiata da giganti come Microsoft. La società potrebbe quotarsi già nel prossimo trimestre, secondo Bloomberg. L’ultima valutazione è stata di 4 miliardi di dollari. Non meno significativa è l'ascesa di Skims, il marchio di moda fondato da Kim Kardashian, che potrebbe debuttare nel mercato azionario con una valutazione approssimativa di 4 miliardi di dollari. Effettivamente, le voci riguardanti l'eventuale quotazione del brand erano emerse nel mese di luglio, con una raccolta fondi che aveva ammontato a circa 270 milioni di dollari. Analogamente, Fanatics Inc., protagonista nel merchandising sportivo, sta facendo progressi significativi verso la sua IPO, avendo già coinvolto importanti figure finanziarie come Goldman Sachs e Barclays.

Ma il settore della Silicon Valley è in attesa ansiosa dell'eventuale quotazione di Databricks, specializzata in analisi dei dati e intelligenza artificiale. Quest'ultima ha recentemente raccolto oltre 500 milioni di dollari, portando la sua valutazione complessiva a 43 miliardi. Tale rinnovato interesse verso le IPO è particolarmente evidente considerando i recenti debutti in Borsa di aziende come Arm, Instacart e la tedesca Birkenstock, che hanno catalizzato l'attenzione degli investitori nel 2023. Infine, Stripe Inc., specializzata in soluzioni di pagamento e-commerce, che dopo aver continuamente rimandato la sua IPO a causa di condizioni di mercato instabili, nel 2024, potrebbe considerare un'alternativa come una quotazione diretta.