Volkswagen punta sulla Cina e tratta con Ecarx (Geely): il piano per fare auto intelligenti in Europa

Volkswagen in trattativa con Ecarx per le auto intelligenti in Europa

Il colosso tedesco Volkswagen è in trattative con lo sviluppatore di sistemi di cabina di pilotaggio digitale Ecarx per inserire le tecnologie dell'azienda cinese nelle auto che vende nei mercati sviluppati, come l'Europa e gli Stati Uniti. Lo riporta Reuters che cita un portavoce di Volkswagen che conferma la notizia diffusa in settimana dal ceo di Ecarx.

Volkswagen ha già una partnership con l'azienda, che è sostenuta dal presidente di Geely, Eric Li, per produrre auto intelligenti in Brasile e in India con il sistema di cabina di guida digitale Antora 1000 di Ecarx, che dispone di un chip e di un software proprietari e offre servizi come il riconoscimento vocale e le mappe di navigazione. Le due aziende stanno ora cercando di estendere la partnership per includere le auto a marchio Skoda di VW vendute in Europa e stanno esplorando la possibilità di lanciare veicoli equipaggiati con le tecnologie Ecarx negli Usa.