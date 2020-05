Volkswagen, strada all'elettrico: 2 miliardi investiti in Cina

Volkswagen, processo per l'elettrico: 2 miliardi investiti in Cina

Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato un investimento complessivo di circa 2 miliardi di euro per sviluppare il proprio business elettrico in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. La Cina, che rappresenta il 40% delle vendite di Volkswagen, è "il più grande mercato mondiale della mobilità elettrica" e "entro il 2025, nel paese saranno venduti 1,5 milioni di nuovi veicoli a energia", si legge in una nota. L'investimento consentirà a Volkswagen di acquisire una partecipazione di maggioranza in una joint venture già posseduta da Volkswagen in Cina, Jac, per un miliardo di euro.