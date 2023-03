Volkswagen punta su auto elettriche e digitali: investimento da 180 mld

Volkswagen annuncia un investimento da 180 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027, di cui oltre 2/3 destinati a "elettrificazione e digitalizzazione"

Volkswagen punta sulle auto digitali ed elettriche: infatti, ha annunciato un piano di investimenti per 180 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027 rivolti ad aree e settori maggiormente attrattivi, l'elettrificazione e la digitalizzazione.

Oltre i due terzi, esattamente il 68% (mentre negli ultimi cinque anni la disponibilità ammontava al 56%) pari a 122 miliardi, confluiranno nella transizione all’elettrico e all’innovazione tecnologica e digitale.

Nei pool di profitti, come spiegato in una nota, sarà "inclusa in particolare la strategia per le batterie del gruppo, aumentando la propria presenza nella regione del Nord America, aumentando la competitività nella digitalizzazione e nei prodotti in Cina, oltre a continuare a sviluppare il portafoglio prodotti di punta".

Un altro elemento dell’offensiva nordamericana di Volkswagen sarà rafforzata la cooperazione con Ford sulla piattaforma Meb per le auto elettriche.