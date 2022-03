Borsa, Vw sfreccia con la supercedola. Confermata Ipo Porsche entro fine 2022

Nonostante la forte volatilità dei mercati, confermati i preparativi per l'Ipo nel quarto trimestre di Porsche

Rally di Volkswagen alla Borsa di Francoforte, sulla spinta dei robusti risulti del 2021 e dell'aumento del dividendo. Attorno alle 10,40 il titolo del colosso automobilistico tedesco è scambiato a 153,33 euro, con un progresso del 6,7%, il maggiore dell'indice Dax che sale del 3%. Netta accelerazione anche per la holding dell'intero gruppo tedesco, Porsche (+7%).

Volkswagen ha reso noto venerdì dopo la chiusura della seduta, di avere realizzato nel 2021 un utile netto di 15,4 miliardi di euro, in aumento del 75% rispetto al 2020. I ricavi sono saliti del 12% a 250,2 miliardi di euro, con il risultato operativo quasi raddoppiato (+99%) a 19,3 miliardi di euro e un margine al 7,7% (dal 4,3% nel 2020).

Le vendite di auto sono diminuite di circa 600 mila unità rispetto al 2020 a 8,576 milioni di unità (-6,3%), a causa della carenza a livello globale dei semiconduttori, che ha portato a minori consegne ai clienti. All'assemblea degli azionisti sarà proposto un dividendo di 7,5 euro per le azioni ordinarie (+56%) e di 7,56 euro per le privilegiate (da 4,86 euro), che corrisponde a un pay-out ratio del 25%, leggermente al di sopra delle aspettative del mercato, come notano gli analisti di Deutsche Bank. Bene accolte dagli investitori anche le aspettative per il 2022: il gruppo si aspetta un aumento delle consegne di auto tra 5% e 10% e un margine operativo sui ricavi tra 7% e 8,5%.

(Segue...)