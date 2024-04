Vuitton affida la direzione di immagine e comunicazione a Blake Harrop

Black Harrop: il nuovo vicepresidente esecutivo di Louis Vuitton, succede a Stefano Cantino

C'è aria di novità in casa Louis Vuitton che ha appena annunciato un cambio di timone per il ruolo di executive vice president, image and communication, che sarà affidato a Blake Harrop a partire dal 1 maggio 2024. Succederà così a Stefano Cantino, che questa mattina ha annunciato il suo passaggio a Gucci, del concorrente gruppo Kering.

Harrop entra a far parte del comitato di direzione e risponde direttamente a Pietro Beccari, chairman and CEO della Maison. In Louis Vuitton, Blake sarà responsabile della gestione della strategia di immagine e di comunicazione, con il supporto dei suoi team. “Blake – si legge nella nota della maison di Lvmh – vanta una vasta esperienza internazionale di oltre 20 anni nel campo della comunicazione e del marketing, di cui più della metà acquisita presso l’agenzia pubblicitaria Wieden + Kennedy. Prima di diventare Presidente nel 2022, Blake ha diretto gli uffici dell’agenzia a Shanghai, Tokyo ed Amsterdam”.

In precedenza, Blake è stato anche global head of digital marketing di Samsung in Corea del Sud, dove ha lanciato le prime campagne social media dell’azienda.