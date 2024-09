Walmart meglio di Amazon in Borsa: 2024 con i fiocchi. Ecco che cosa c'è dietro il rally

Walmart meglio di Amazon quest'anno in Borsa. Ecco perchè

Old economy alla riscossa con le azioni di Walmart ai massimi storici, cresciute del 47% in un anno, che hanno permesso ad Alice Walton, unica figlia del fondatore Sam morto nel 1992, di diventare la donna più ricca del mondo. La Walton, che ha un patrimonio valutato in 89 miliardi di dollari ha battuto l'erede dell'Oreal, la francese Francois Bettencourt, che nel giugno scorso è stata la prima donna a superare i 100 miliardi di dollari di patrimonio, ora ridimensionato, si fa per dire, a 88 miliardi.

Walmart, ossia la più grande catena di grandi magazzini Usa, quest'anno ha battuto in Borsa persino Amazon il cui titolo, dopo anni al galoppo, è cresciuto solo del 16%. Anche Coca Cola fa registrare un saldo positivo, più 17% da inizio anno. Niente a che vedere con il titolo tech per eccellenza, ossia il produttore di chip Nvidia, che da inizio anno fa registrare un più 108% ma che nell'ultimo mese, complice la preoccupazione degli investitori sul possibile arresto della crescita dell'intelligenza artificiale è sceso del 12%.

Quanto alla famiglia Walton la crescita delle azioni ha portato Alice, 74 anni, in 18° posizione nella classifica di Forbes sulle persone più ricche del mondo, alle spalle del fratello Bob. Nei giorni scorsi Alice Walton ha venduto azioni per un controvalore di circa 700 milioni di dollari. Una mossa non certo inattesa visto che egli ultimi 10 anni la famiglia Walton ha venduto azioni per un controvalore pari a 22 miliardi di dollari. Nonostante questo, gli eredi di Sam Walton possiedono ancora quasi il 46% della società grazie al riacquisto di azioni. Alice ha anche incrementato la sua attività filantropica negli ultimi dieci anni, versando più di 5,7 miliardi di dollari in cinque fondazioni benefiche di famiglia.