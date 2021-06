Webuild in Texas per primo treno proiettile Usa. Contratto record da 13,2 mld

Webuild (+6% in Borsa a Milano) ha portato a casa un contratto da 16 miliardi di dollari negli Usa per realizzare la prima ferrovia ad alta velocita' in America, dove finora non ci sono sistemi per correre a piu' di 250 chilometri l'ora. Permettera' a un "treno proiettile", sul modello giapponese Shinkansen, di collegare Dallas e Houston, viaggiando a 320 chilometri orari e coprendo cosi' in 90 minuti la distanza tra le due metropoli. Insieme alla controllata statunitense Lane Construction, ha infatti firmato un accordo con la societa' Texas Central, per un importo tra i maggiori nella storia delle infrastrutture americane.

Prevede la progettazione e la costruzione di tutti gli impianti civili della linea ferroviaria, con viadotti per circa la meta' del tracciato, banchine, edifici e servizi per la manutenzione, per il deposito dei treni e per lo stoccaggio dei materiali. Comprese le tre stazioni passeggeri: oltre a Houston e Dallas, l'unica intermedia, Brazos Valley, per il maggior ateneo texano. "Sono onorato - ha commentato il ceo di Webuild, Pietro Salini - di guidare un gruppo di uomini e donne che ci hanno portato a un risultato cosi importante per noi e per tutta la filiera produttiva di settore, mettendo la nostra esperienza al servizio di questo progetto cosi innovativo e sfidante negli Stati Uniti.

La firma del contratto rappresenta il coronamento di 4 anni d'attivita', con la nostra societa' Lane, con cui abbiamo sviluppato il design a fianco del cliente. Ma piu' in generale - conclude Salini - rappresenta per il gruppo il raggiungimento di un sogno che viene da lontano, con la creazione nel 2014 di un campione nazionale che univa le competenze di Salini con quelle di Impregilo, a cui si sono aggiunte quelle di Lane nel 2016 e oggi si stanno aggregando quelle uniche di progettazione e ingegneria di Astaldi, nell'ambito di Progetto Italia".

I lavori del resto, come lo stesso gruppo sottolinea, porteranno vantaggi non solo sul posto, ma anche per il polo delle costruzioni italiano, Progetto Italia, e per il comparto in generale in Italia. Se infatti il contratto alza al 35% la percentuale del portafoglio ordini costruzioni negli Usa di Webuild, il progetto rappresenta un'occasione per le imprese italiane che lavorano col gruppo, inclusa Italferr (Gruppo Ferrovie dello Stato) che fara' la supervisione alla progettazione.

Conferma le ricadute il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina: "L'operazione dimostra come le imprese italiane siano capaci di competere su tutti i mercati internazionali ed eccellere in quei settori dove tecnologia, ricerca e sostenibilita' sono alla base di progetti vincenti". Il progetto, secondo la stima di Webuild, generera' 36 miliardi di dollari di benefici economici in 25 anni e creera' 17.000 posti di lavoro diretti nei primi 6 anni e oltre 20.000 indiretti, piu' contratti per la filiera italiana specializzata e, a treni in servizio, oltre 1.500 posti di lavoro diretti. Vantaggi inoltre per l'ambiente, con 700.000 tonnellate annue in meno di anidride carbonica: viene stimato infatti che 6 milioni di texani entro il 2029 e oltre 13 milioni entro il 2050 useranno il nuovo treno.