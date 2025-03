Cos’è Wiz, l'azienda di cybersicurezza israeliana che Google sta per comprare

Alphabet (Google) punta all'acquisizione di Wiz per consolidarsi nel settore cloud mettendo sul piatto circa 33 miliardi di dollari. La startup israeliana è leader nella cybersicurezza

Alphabet ci riprova per l'acquisizione di Wiz, una delle startup israeliane più in crescita nel settore della cybersicurezza. Il conglomerato che raccoglie tutte le attività di Google aveva già provato ad acquistarla la scorsa estate per 23 miliardi di dollari ma aveva ricevuto un secco no. Il colosso di Mountain View ha quindi deciso di alzare l'offerta, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, a circa 33 miliardi di dollari.

Per Google l'acquisizione di Wiz potrebbe rappresentare la più grande operazione della sua storia. Per mettere le mani su Motorola Mobility allo scopo di consolidarsi nel mercato smartphone aveva infatti speso nel 2012 poco di più di 12 miliardi di dollari. La società poi è stata ceduta a Lenovo due anni dopo per 2,91 miliardi.

L'ad di Wiz, Assaf Rappaport, aveva così motivato il rifiuto dell'offerta di acquisizione da parte di Google: "L’opportunità di diventare un’azienda da oltre 100 miliardi di dollari è presente. – aveva detto in un’intervista - Crediamo che l’azienda che possiederà la sicurezza del cloud nel mondo sarà un’azienda da oltre 100 miliardi di dollari. Non sono sicuro che sarà Wiz, ma se facciamo le cose giuste e le eseguiamo, penso che sia nelle nostre possibilità".

Google è interessata alla tecnologia cloud di Wiz, che vorrebbe integrare in Google Cloud. Per l'azienda americana questa attività ha generato un fatturato di 43 miliardi di dollari nel 2024. Uno dei motivi per cui la startup israeliana ha rifiutato la prima offerta potrebbe dipendere proprio dal fatto che non sarebbe stata più indipendente e avrebbe fatto la fine di altre realtà come Waze.

Wiz è stata fondata nel 2020 da ex militari dell'esercito israeliano e tra i suoi investitori figurano Sequoia Capital, Index Ventures, Insight Partners e Cyberstarts. In poco tempo è diventata una delle società più importanti nell'ecosistema tecnologico di Tel Aviv passando nella primavera del 2024 da una valutazione di 1 miliardo a quella di 12 miliardi di dollari. Oggi, probalbimente dopo la notizia della possibile acquisizione, le stime dicono che sia arrivata a 16 miliardi.