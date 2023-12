Zara lancia Pre-Owned: la piattaforma per vendere-donare capi di seconda mano

Zara, dal 12 dicembre la nuova piattaforma solidale Pre-Owned

Zara Pre-Owned attiva dal 12 dicembre in 14 mercati europei la piattaforma digitale lanciata da Inditex con un obiettivo solidale. Infatti in 14 mercati europei come Spagna, Germania, Austria, Belgio, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo, la piattaforma permetterà di riparare e donare abbigliamento di seconda mano. L'iniziativa renderà possibile ai clienti Zara l'accesso a questi servizi tramite Zara.com e i suoi negozi Zara. La piattaforma solidale" si è già fatta le ossa", con successo, in paesi importanti come Regno Unito e Francia dove è operativa da un anno nel primo e da quattro mesi nel secondo. I clienti potranno usufruire d servizi utili come la riparazione di capi Zara usati di qualsiasi stagione (dalla sostituzione di bottoni e cerniere alla riparazione delle cuciture).

Zara, tutto on-line e in aiuto alle no-profit

Tutto on-line o in un qualsiasi negozio Zara. Al contempo Zara Pre-Owned permetterà ai clienti la vendita dei capi Zara “usati” in un ambiente controllato onde evitare speculazioni o furti. Tutti gli articoli messi in vendita saranno corredati da informazioni originali sul prodotto e da immagini reali. Gli utilizzatori della piattaforma potranno chiedere il ritiro a domicilio degli indumenti usati da donare a enti no-profit, che li selezioneranno per il riutilizzo quando possibile o li ricicleranno qualora avessero raggiunto la fine del loro ciclo di vita. Per questo servizio Zara accetterà anche altri brand, anche perchè la solidarietà non puo’ essere “monomarca”.

