Zurich, Giuliani nominato Ceo Italia al posto di Castellano

Zurich Insurance Group ha nominato Giovanni Giuliani amministratore delegato di Zurich Italia. Giuliani, attualmente Head of Group Strategy, Innovation and Business Development, spiega una nota, subentrerà ad Alessandro Castellano, che rimarrà alla presidenza del ramo di business vita in Italia.

La nomina, soggetta ad approvazione regolamentare, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2022, dopo un periodo di transizione che inizierà sin da subito. Entrambi riporteranno ad Alison Martin, chief executive officer EMEA&Bank Distribution.