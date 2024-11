Usa 2024, Trump: "E' il giorno più importante nella storia americana". Harris: "E' il momento di far sentire la nostra voce"

Biden: "Facciamo la storia eleggendo Kamala Harris"



I cittadini statunitensi stanno votando per le elezioni presidenziali più attese della storia. L'intelligence americana mette in guardia sull'escalation di interferenze straniere sulle elezioni presidenziali che si giocano sulla sfida Trump-Harris, denunciando il diffusione di disinformazione negli Stati in bilico da parte di attori russi sotto copertura. 'Questi sforzi rischiano di incitare violenza, anche contro i funzionari elettorali', affermano in una nota l'Fbi, l'agenzia per la cybersicurezza e la sicurezza delle infrastrutture e l'ufficio del direttore della National Intelligence. 'La Russia è la minaccia maggiore', aggiungono le agenzie di intelligence.

Kamala Harris ha condiviso il suo primo post su X da quando sono state aperte le urne negli Stati Uniti. "America, questo è il momento di far sentire la nostra voce", afferma la vicepresidente.

Donald Trump non ha invece ancora postato nulla da quando si sono aperti i seggi ma un'ora dopo la conclusione del suo ultimo comizio elettorale nel Michigan ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social: "E' ora di uscire e votare, così insieme possiamo rendere l'America di nuovo grande!!!". E ancora: "E' ufficialmente l'Election Day. Questo è il giorno più importante nella storia americana". Lo scrive su X Donald Trump, invitando gli elettori a "restare in fila" ai seggi anche se ci sarà molto da aspettare. "Insieme incasseremo una grande vittoria e renderemo l'America di nuovo grande", ha messo in evidenza Trump.

"Facciamo la storia eleggendo Kamala Harris": e' l'appello del presidente Joe Biden diffuso sul suo profilo X privato, in cui si definisce "marito della dottoressa Biden". Nel profilo ufficiale di POTUS, Presidente degli Stati Uniti, scrive invece "Amici, e' il giorno delle elezioni. Fai sentire la tua voce, America. Votate!".