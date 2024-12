Elia, Ricciarelli, Saluzzi e… Storie di Donne al Bivio torna in prime time: gli ospiti

Saranno Antonella Elia, Valeria Marini, Barbara De Rossi, Katia Ricciarelli, Paola Saluzzi, Laura Freddi, Patrizia Rossetti, Eva Grimaldi e la porno star Malena le 9 ospiti di STORIE DI DONNE AL BIVIO PRIME TIME in onda il 3 gennaio alle 21 su Rai 2.

Dalle nozze annunciate della Elia con Pietro Delle Piane in programma ad agosto in Polinesia all'amarcord amoroso di Katia Ricciarelli che racconta il matrimonio con Pippo Baudo e la lunga passione con José Carreras durata 13 anni. Paola Saluzzi racconta invece per la prima volta a Monica Setta i suoi disturbi alimentari da adolescente e le nozze con lo scrittore Gabriele Romagnoli ex dirigente rai. Al fulmicotone l'Intervista con Laura Freddi che risponderà per le rime a Sonia Bruganelli rivelando dettagli inediti (vedi alla voce messaggi di Paolo Bonolis). Quanto ad Eva Grimaldi la sua è l'ultima confessione prima di entrare nella Casa del Gf e si parlerà dunque di grande fratello. Infine Malena, popolarissima pornostar, al centro di infuocate polemiche. "Mi sono state attribute frasi mai dette" commenta "qui a Storie di donne al bivio dirò tutto anche a proposito del rapporto con Rocco Siffredi". Storie di donne al bivio è un programma di Monica Setta per la regia di Giacomo Necci. Va in onda in seconda serata il mercoledì e nello spin off del sabato pomeriggio alle 15 sempre su Rai 2.