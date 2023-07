Eni, utile nel semestre a 4,8 miliardi. Stime al rialzo per gas e Plenitude

Eni, nel trimestre utile netto adjusted a 1,94 mld

L'utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni del secondo trimestre 2023 è stato di 1,94 miliardi di euro "condizionato dal più debole scenario, ma con un significativo effetto compensativo dato dalla prestazione industriale. Il tax rate adjusted del Gruppo, che non include contributi straordinari nazionali, è stato inferiore al 50% nonostante l'impatto dell'imposta sugli utili del settore energetico nel Regno Unito 'UK Energy Profit Levy'". Nel primo semestre 2023, l'utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni è stato di 4,84 miliardi di euro.

L'utile ante imposte adjusted del secondo trimestre 2023 si è attestato a 3,7 miliardi di euro nonostante registri una flessione del 41%, rappresenta un risultato molto robusto considerata la contrazione del 30% del prezzo del Brent e i prezzi del gas naturale e i margini di raffinazione in calo di oltre il 60%. In particolare, spiega la società in una nota, l'utile operativo proforma adjusted che integra i margini operativi delle società all'equity risulta pari a 4,2 miliardi rispetto ai 7 miliardi del trimestre 2022. Questa performance riflette la resilienza degli utili di E&P, comprensivi di una produzione in crescita, un risultato di GGP ancora molto solido, nonchè i contributi di Sustainable Mobility e Plenitude.

Nel secondo trimestre dell'anno, il flusso di cassa da attività operativa adjusted ante working capital al costo di rimpiazzo di 4,2 miliardi di euro ha ampiamente finanziato gli esborsi per gli investimenti organici (2,6 mld euro) e i dividendi (0,7 mld euro). Nel primo semestre 2023, il flusso di cassa adjusted è stato pari a 9,5 miliardi di euro, generando un free cash flow organico pari a 3 miliardi. Le attività di portafoglio di circa 1,2 miliardi di euro hanno riguardato il pagamento della prima tranche del prezzo dell'acquisizione della bio-raffineria St. Bernard di Chalmette, asset a gas in Algeria e asset del business delle rinnovabili.

