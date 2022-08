Adele, super mutuo da 37 milioni per la nuova villa a Beverly Hills

Adele, maxi mutuo da 37 milioni

L'aumento dei tassi d'interesse non deve aver spaventato Adele. La cantante inglese, infatti, ha sottoscritto lo scorso 10 gennaio un mutuo trentennale - insieme al fidanzato Rich Paul, agente di superstar del basket come Lebron James - da 37,7 milioni per l'acquisto della loro nuova casa a Beverly Hills. Si tratta di una splendida villa, in passato appartenuta anche a Sylvester Stallone, con otto camere da letto e nove bagni. A questo si aggiungono un teatro, una palestra, un appartamento per gli ospiti e molte altre attrazioni. Il prezzo complessivo è di 58 milioni di dollari.

Il mutuo dovrà essere ripagato entro il 2052

La cantante, capace di vendere oltre 70 milioni di copie con i suoi cinque album, ha scelto di sottoscrivere un prestito con la City National Bank lo scorso 10 gennaio. La scadenza è fissata al 1° marzo 2052. Senza contare gli interessi - che per durate come quella possono arrivare a pesare fino al 70% del capitale erogato - la cantante dovrà rimborsare circa 105mila dollari al mese. Ma non sarà un grande problema, visto che Adele sembra incassi circa un milione di dollari per ogni show e che, nei prossimi tre mesi, si esibirà al Colosseum di Las Vegas per una cifra top secret ma sicuramente con molti zeri.