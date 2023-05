Pechino Express, Alessandra Demichelis: l'avvocata social sospesa dall'Ordine

Alessandra Demichelis è stata sospesa dall'ordine degli avvocati di Torino: "Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione"

Brutte notizie per Alessandra DeMichelis, l'avvocata 34enne che ha partecipato a Pechino Express dopo essere diventata famosa per aver aperto la pagina Instagram "DC Legalshow" in cui mostrava il lato sexy della sua professione. La Demichelis è stata alla fine sospesa per 15 mesi dall'Ordine degli avvocati di Torino dopo essere stata già richiamata per le sue attività social.

"Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione, - ha dichiarato l'avvocata - vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo".

Alessandra DeMichelis: "Sospesa per 15 mesi per delle foto? Assurdo"

Alessandra DeMichelis inizialmente aveva aperto l pagina "DC Legalshow" insieme alla collega Federica Cau, che poi ha abbondonato il progetto, per raccontare la sua vita da avvocato. "Le foto non ledono l’immagine della categoria. – aveva dichiarato Demichelis che le polemiche tra i colleghi erano diventate numerose- Altri professionisti ci han chiesto di comparire sulla nostra pagina, un mix il nostro lavoro e la vita privata, e presto ci saranno altri contenuti giuridici".

La sospensione per Alessandra DeMichelis non è comunque effettiva da subito ma lo diventerà tra 60 giorni quando verranno pubblicate le motivazioni. "Da tempo è diventata una questione di principio: - rincara la dose la legale - davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando? Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15 mesi per delle foto?".

La sospensione comunque non deve essere stata un fulmine a ciel sereno dato che Alessandra DeMichelis ha pubblicato una foto mostrando il lato B e una maglietta con scritto "Sentita sospesa".